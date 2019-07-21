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فلسطين تطالب بمنع إسرائيل من هدم 10 بنايات في القدس

فلسطين تطالب بمنع إسرائيل من هدم 10 بنايات في القدس
weam.co/601737
وكالات - الوئام

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، بتدخل دولي لمنع إسرائيل من هدم بنايات سكنية في شرق القدس.
وأصدرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة بيانا صحفيا حذرت فيه من هدم السلطات الإسرائيلية 10 بنايات سكنية مكونة من أكثر من 70 شقة في حي وادي الحمص بجنوب شرق القدس.
ودعت الدائرة إلى “إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق دولية في عملية الهدم التي تهدد بها إسرائيل، كونها تعد جزءا من مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية”.
وقالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية فرضت حصارا مشددا على المنطقة المذكورة بعد انتهاء مهلة منحتها لأهلها يوم الخميس الماضي من أجل تنفيذ قرارات هدم منازلهم.
ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر، وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، ومنعت إسرائيل السكان الفلسطينيين بالحي من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار الفاصل بين الحي وعدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

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