الهلال والنصر يشكران القيادة على دعم الأندية الرياضية

وكالات - الوئام

قدم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن سعد بن نافل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الاهتمام الكبير بقطاع الرياضة والدعم السخي للأندية الذي أعلن عنه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية.

وأشاد بن نافل بالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة لإطلاق إستراتيجية دعم الأندية، متمنيًا أن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ما حظيت به الرياضة السعودية من دعم كبير واستثنائي.

وثمن الدكتور السويكت الدعم والاهتمام من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لتطوير الرياضة السعودية وتحقيق كافة التطلعات والارتقاء برياضة الوطن الغالي، مؤكداً سعي مجلس إدارة نادي النصر على العمل الجاد والمتواصل لتحقيق رؤية المملكة 2030 م وإسعاد جماهير النادي الغالية، ليكون النصر في القمة.