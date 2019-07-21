جامعة الدول تصيغ مبادرة عربية موحدة لتسهيل التجارة

وكالات - الوئام

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ “11” لفريق العمل العربي المعني بصياغة مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريح اليوم، أن الاجتماع يناقش على مدي يومين صياغة المبادرة العربية في صورتها النهائية في ضوء الملاحظات والتحفظات التي وردت من بعض الدول العربية، والعمل على رفعها وتحقيق توافق بشأنها بناءً على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حتى يمكن اعتمادها من قبل المجلس في اجتماعه المقبل.

وأشار “أبو النصر” إلى أن الاجتماع يبحث مذكرة الأمانة العامة بشأن المبادرة الاسترشادية الموحدة، حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، والعمل على صياغة المبادرة من قبل الفريق المعني ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء، خاصة من الجزائر والمغرب، حول تلك المبادرة، والخروج بمسودة نهائية لإقرارها من قبل مدراء عامي الجمارك في الدول العربية في اجتماعهم يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة، قبيل رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها ثم التوقيع عليها من قبل الدول العربية.

وأكد “أبو النصر” أن المبادرة تزيد في أهميتها عن آلية فض المنازعات، وسيكون لها انعكاس فوري وسريع على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدول العربية.