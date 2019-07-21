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“عسير” تطرح 585 فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة

“عسير” تطرح 585 فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة
weam.co/601761
متابعات - الوئام

قال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة وبلدياتها التابعة طرحت أكثر من 585 فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة والاستخدامات، في مزايدات عامة، توزعت على مواقع مختلفة في مدينة أبها وكافة محافظات ومراكز منطقة عسير.
ودعا الحميدي المستثمرين ورواد الأعمال إلى دخول بوابة “فرص” الإلكترونية للتعرف على هذه الفرص الاستثمارية.
ومن جهتها، أشارت مديرة التسويق بوكالة الاستثمار، مرام العطوي، أنه جرى إنشاء قاعدة تتضمن بيانات ومعلومات أكثر من 7700 مستثمر على مستوى المملكة، وإشعارهم عبر خدمة الرسائل النصية بالفرص الاستثمارية.

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