إقبال كبير على مهرجان الورد والفاكهة بتبوك خلال الأيام الثلاثة الأولى

تبوك - الوئام

توافد 80 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى على مهرجان الورد والفاكهة المقام حاليًا في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك والذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

وشهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من الأسر والعائلات من أهالي المنطقة وخارجها الذين حرصوا على متابعة التنوع في البرامج المقدمة بالمهرجان الذي تضمن عددًا كبيرا من الأجنحة نرصدها في السطور التالية:

جناح رئاسة أمن الدولة

شهد إقبالًا كبيرا بعد أن أتاحت الرئاسة عرضًا حيًا للرماية بالأسلحة وحهارات الاقتحام، فضلًا عن أن الجناح يقيم فعاليات عديدة لجذب الزوار منها رماية الاشبال ومهارة النزول بالحبال واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة امن الدولة.

جناح المديرية العامة للسجون

تعد مشاركة هذا الجناح هي الأولى في المهرجان، وأقامت معرضًا يوضح طبيعة البرامج الإصلاحية في المديرية منها برامج ثقة وإشراقة والبيت العائلي وتشغيل النزلاء، فضلا عن بعض اللوحات التي أنتجتها أيدي نزلاء السجون.

الجهات المشاركة في المهرجان

ضم المهرجان ركنًا للتعريف بجائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية، والغرفة التجارية، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة تبوك، ونادي ذوي الإعاقة، وهيئة حقوق الإنسان، ورابطة تبوك الخضراء وعدد من الشركات الكبرى في المنطقة.

العروض المقدمة

لاقت العروض التي قدمها المسرح المكشوف لمهرجان الورد تفاعلًا كبيرًا من الحضور، بعد تقديم عروض شيقة موجهة للعائلات والأطفال جذبت الزوار شملت عروض ومسابقات وألوان قدمتها الفرق شعبية وعروض السيرك العالمية وطيور الظلام الروسية.