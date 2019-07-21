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“البيئة” توقع عقدًا لحفر 18 بئرًا بـ 13.9 مليون ريال في وادي بيش

“البيئة” توقع عقدًا لحفر 18 بئرًا بـ 13.9 مليون ريال في وادي بيش
weam.co/601768
الرياض- الوئام

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، عقدًا لحفر 18 بئرًا في وادي بيش في منطقة جازان كمرحلة أولى، مع شركة مختصة بقيمة تصل إلى 13.9 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن العقد الذي وقعه الوزير على هامش حفل تدشين مشاريع مائية في منطقة مكة المكرمة مؤخرًا، يستهدف حفر 15 بئرًا وثلاثة آبار لمراقبة مستويات المياه في وادي بيش، بين السد السطحي والجوفي القائمين على امتداد حوالي 8 كيلو من السد السطحي بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف م3/يوم، وسيتم تنفيذها خلال 18 شهرًا.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه وخفض تكاليف إنتاج المياه من مشروع مياه بيش، كما سيساهم هذا المشروع بفتح بوابات السد على فترات متقطعة طوال العام حسب الموازنة المائية للسد، لتغذية آبار المشروع وبما يسمح بتغذية ابار المزارعين المنتشرة على طول الوادي، وتعتبر هذه الآبار المرحلة الأولى يعقبها خلال الشهر القادم البدء في حفر (15) بئرًا إضافية للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروع حقل الآبار إلى (75) ألف م3/يوم، لتعزيز امدادات مياه الشرب لمنطقة جازان.

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