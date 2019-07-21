ثغرة في منصة أوبر الأمريكية ترفع سعر التوصيلة 100 ضعف

وكالات - الوئام

تكبد ركاب شركة النقل الأميركية “أوبر”، الأسبوع الماضي، رحلات باهظة الثمن، بعد أن بلغ سعر التوصيلة الواحدة 100 ضعف القيمة الأصلية، بسبب وجود ثغرة عبر منصة الشركة الخاصة.

وخاطب الراكب هارون هيمانمان، ويعمل كموظف تقنية، شركة “أوبر” عبر “تويتر”، وقال لهم إنهم كبدوه رحلة قام بها مع زوجته بـ10 آلاف دولار، رغم أن قيمتها الأصلية هي 96 دولارا فقط، بحسب شبكة “إيه بي سي” الأميركية.

وبعد انتشار شكاوى العديد من المستخدمين من “أوبر” بسبب هذه الثغرة، قالت الشركة إنها تتعامل حاليا مع المشكلة، وتابعت أنها ستعمل مع البنوك ومصدري بطاقات الائتمان لحل مشاكل الدفع.