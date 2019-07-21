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تجاوزت قيمة المسروقات مليون ريال

القبض على 3 متهمين بسرقة مستودعات ومبان تحت الإنشاء ومقار للشركات والمؤسسات بالرياض

القبض على 3 متهمين بسرقة مستودعات ومبان تحت الإنشاء ومقار للشركات والمؤسسات بالرياض
weam.co/601782
واس- الوئام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت في القبض عن ثلاثة متهمين (سوريّي الجنسية/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث), وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة للمستودعات والمباني تحت الإنشاء ومقار الشركات والمؤسسات وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية, حيث تجاوزت قيمة المسروقات مبلغ المليون ريال, وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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