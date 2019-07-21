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“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8957.80 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8957.80 نقطة
weam.co/601783
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 76.03 نقطة ليقفل عند مستوى 8957.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي, أنابيب السعودية, سيسكو, بدجت السعودية, وأسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بتروكيم, أسمنت ام القرى, متلايف إيه أي جي العربي, سايكو, وأسيج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.41% و4.37%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، اتحاد اتصالات, الجزيرة, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, اتحاد الاتصالات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 70.63 نقطة ليقفل عند مستوى 3757.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 ألف سهم تقاسمتها 310 صفقات.

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