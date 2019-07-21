من جديد في تركيا.. مجهولون يعتدون على الصحفيين

الوئام - متابعات

عادت ظاهرة الاعتداء على الصحفيين من جديد، حيث تعرض رئيس فرع نقابة الصحفيين في فتحية الصحفي مسعود بولوك لإصابات خطيرة في وجهه من مجهول أثناء قيامه بتغطية إعلامية.

الغريب في الاعتداءات مؤخرا على الصحفيين أنها من أشخاص مجهولين، وفي حالات كثيرة لم يتم التعرف على هويتهم، غير أن الصحافة شهد قصفا غير مسبوق وتضييق على الحريات واعتقالات من قبل النظام التركي أعقاب الانقلاب المزعوم في البلاد.

وتسارعت وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين في تركيا مؤخرا، وتزايدت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، لتشمل الاعتقال والضرب والطرد وإغلاق مؤسسات صحفية.

وألقت حادثة الاعتداء على الصحفي التركي المعارض يافوز سليم ديميراغ، بالضرب مؤخرا، الضوء من جديد على مدى تدهور الحريات في تركيا، في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان في سدة الحكم.

ويعد اعتداء مجهولين على ديميراغ، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت عشرات الصحفيين في تركيا على مدار السنوات الثلاث الماضية.