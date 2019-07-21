التعليقات: 0

من جديد في تركيا.. مجهولون يعتدون على الصحفيين

من جديد في تركيا.. مجهولون يعتدون على الصحفيين
weam.co/601816
الوئام - متابعات

عادت ظاهرة الاعتداء على الصحفيين من جديد، حيث تعرض رئيس فرع نقابة الصحفيين في فتحية الصحفي مسعود بولوك لإصابات خطيرة في وجهه من مجهول أثناء قيامه بتغطية إعلامية.

الغريب في الاعتداءات مؤخرا على الصحفيين أنها من أشخاص مجهولين، وفي حالات كثيرة لم يتم التعرف على هويتهم، غير أن الصحافة شهد قصفا غير مسبوق وتضييق على الحريات واعتقالات من قبل النظام التركي أعقاب الانقلاب المزعوم في البلاد.

وتسارعت وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين في تركيا مؤخرا، وتزايدت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، لتشمل الاعتقال والضرب والطرد وإغلاق مؤسسات صحفية.

وألقت حادثة الاعتداء على الصحفي التركي المعارض يافوز سليم ديميراغ، بالضرب مؤخرا، الضوء من جديد على مدى تدهور الحريات في تركيا، في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان في سدة الحكم.

ويعد اعتداء مجهولين على ديميراغ، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت عشرات الصحفيين في تركيا على مدار السنوات الثلاث الماضية.

 

روابط ذات صلة

“إخوان سوريا” تشكر تركيا بعد تصريحات ترحيل اللاجئين السوريين

“إخوان سوريا” تشكر تركيا بعد تصريحات ترحيل اللاجئين السوريين

القتال عنوة أو انتظار الموت.. شهادات من اللاجئين السوريين في تركيا

القتال عنوة أو انتظار الموت.. شهادات من اللاجئين السوريين في تركيا

توقيف شقيق نائبة تركية بتهمة قتل دبلوماسي في أربيل

توقيف شقيق نائبة تركية بتهمة قتل دبلوماسي في أربيل

أردوغان يُسِخر جهاز الاستخبارات لاغتيال معارضيه في الخارج

أردوغان يُسِخر جهاز الاستخبارات لاغتيال معارضيه في الخارج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>