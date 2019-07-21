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نجوى كرم: عن جد أنا في السعودية؟!

نجوى كرم: عن جد أنا في السعودية؟!
weam.co/601817
الوئام - متابعات

قالت المطربة اللبنانية نجوى كرم إنها لا تصدق نفسها بالتواجد في مدينة أبها للغناء أمام الجمهور السعودي.

وأضافت نجوى، موجهة حديثها للسعوديين “لي الشرف أن أكون أول مطربة عربية تقف على مسرح طلال مداح في أبها، عن جد أنا في السعودية؟!”.

ووصلت شمس الأغنية العربية، أمس السبت، إلى المملكة العربية السعودية؛ لإحياء حفلها في أبها.

وأظهرت لقطات فيديو عل الإنترنت لحظة وصول نجوى كرم إلى المملكة واستقبالها بحفاوة من قبل القائمين على الحفل.

وتحيي نجوى حفلها برفقة الفنان العراقي ماجد المهندس، اليوم الأحد 21 يوليو، على مسرح طلال مداح “المفتاحة”، بمدينة أبها.

ويأتي الحفل في إطار الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

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