التعليقات: 0

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة

هطول امطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير والباحة

هطول امطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير والباحة
weam.co/601834
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، كذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

“تقييم”: بدء استقبال طلبات المستثمرين لإنشاء مركز تقدير أضرار الشاحنات في الرياض

“تقييم”: بدء استقبال طلبات المستثمرين لإنشاء مركز تقدير أضرار الشاحنات في الرياض

القبض على شاب سرق حقيبة امرأة بأحد شوارع الرياض

القبض على شاب سرق حقيبة امرأة بأحد شوارع الرياض

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة الباحة

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة الباحة

طقس اليوم: غبار وأتربة في 6 مناطق سعودية

طقس اليوم: غبار وأتربة في 6 مناطق سعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>