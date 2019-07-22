وظائف إدارية وتقنية شاغرة في الطيران المدني القابضة

أعلنت شركة الطيران المدني القابضة عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل بالمسميات التالية :
1- مدير مشروع.
2- أخصائي مشتريات أول.
3- أخصائي أمن الشبكات (Network Security Specialist).
4- أخصائي شبكات (Network Specialist).
5- أخصائي تطوير التطبيقات (Applications Development Specialist).
6- دعم فني (Help Desk Technician).
7- المشرف المالي والمحاسبي (Finance and Accounting Supervisor).
8- مراقب الميزانية (Budget Controller Supervisor).
9- مشرف توحيد التقارير (Consolidation and Reporting Supervisor).
10- محلل مالي – مشرف (Financial Analyst Supervisor).
11- محاسب (GL Accountant).
12- محلل عمليات (Operations Analyst).
وللتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : jobs@savc.com.sa .