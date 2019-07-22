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وظائف إدارية وتقنية شاغرة في الطيران المدني القابضة

وظائف إدارية وتقنية شاغرة في الطيران المدني القابضة
weam.co/601849
الرياض- الوئام:

أعلنت شركة الطيران المدني القابضة عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل بالمسميات التالية :

1- مدير مشروع.
2- أخصائي مشتريات أول.

3- أخصائي أمن الشبكات (Network Security Specialist).
4- أخصائي شبكات (Network Specialist).

5- أخصائي تطوير التطبيقات (Applications Development Specialist).
6- دعم فني (Help Desk Technician).

7- المشرف المالي والمحاسبي (Finance and Accounting Supervisor).
8- مراقب الميزانية (Budget Controller Supervisor).

9- مشرف توحيد التقارير (Consolidation and Reporting Supervisor).
10- محلل مالي – مشرف (Financial Analyst Supervisor).

11- محاسب (GL Accountant).
12- محلل عمليات (Operations Analyst).

وللتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : jobs@savc.com.sa .

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