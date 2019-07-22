نائب ديمقراطي: ترامب مذنب وارتكب جرائم ومخالفات كبرى

وكالات - الوئام

يعتقد جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، بوجود “أدلة جوهرية” على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكب جرائم ومخالفات كبرى، وقال إنه ينوي أن يطلب من المحقق الخاص السابق روبرت مولر تقديم هذه الحقائق خلال جلسة بالكونجرس يوم الأربعاء.

وقال نادلر لبرنامج (فوكس نيوز صنداي): “التقرير يقدم أدلة جوهرية على أن الرئيس مذنب في جرائم ومخالفات كبرى، وعلينا أن نسمح لمولر بتقديم هذه الحقائق للشعب الأميركي ثم نحدد من أين سنبدأ”.

وأضاف: “يجب إخضاع الإدارة للمحاسبة، ولا يوجد رئيس فوق المحاسبة”.

وتكتسب تصريحات نادلر أهمية؛ إذ أن الأدلة على مثل هذه الجرائم ستكون مطلوبة إذا واصل الديمقراطيون إجراءاتهم لمحاسبة ترامب بغرض عزله.

وصوت مجلس النواب قبل أيام بواقع 332 صوتا مقابل 95 صوتا على تأجيل قرار بمحاسبة ترامب.