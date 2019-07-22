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صعود الدولار يحد من المكاسب

توترات إيران ترفع أسعار الذهب

توترات إيران ترفع أسعار الذهب
weam.co/601861
لندن- الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعما من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2 بالمئة عند 1427.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن 1452.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2013، قبل أن يغلق متراجعا 1.5 بالمئة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند 1428.30 دولار للأوقية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية في وقت
سابق هذا الشهر، مما يزيد من حدة التوترات على مسار حيوي دولي لشحن النفط.

في غضون ذلك، تراجعت البورصات الآسيوية اليوم الاثنين مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي الدولار للارتفاع، مما زيد تكلفة الذهب بالنسبة
للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.37 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 850.97 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1517.62 دولار.

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