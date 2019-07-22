قراصنة يهاجمون سفينة كورية جنوبية في مضيق سنغافورة

وكالات - الوئام

هاجم قراصنة مسلحون سفينة شحن كورية جنوبية، قرب مضيق سنغافورة، اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابات طفيفة وسرقة أموال.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية قوله إن سبعة قراصنة اعتدوا على بحارة السفينة (سي كي بلوبيل) المسجلة في كوريا الجنوبية، وذلك على بعد حوالي 160 كيلومترا من مدخل المضيق.

وأوضح أن القراصنة غادروا السفينة بعد نحو 30 دقيقة، حيث سرقوا 13 ألفا و300 دولار أمريكي، إضافة إلى متعلقات شخصية للبحارة بما في ذلك الهواتف المحمولة، مضيفا أن بعض البحارة أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة مواجهاتهم مع القراصنة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كبيرة.

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن السفينة أكملت طريقها المعتاد بعد الهجوم، حيث كانت متوجهة إلى مدينة (انتشون) الكورية الجنوبية بعد مغادرتها البرازيل.