التعليقات: 0

قراصنة يهاجمون سفينة كورية جنوبية في مضيق سنغافورة

قراصنة يهاجمون سفينة كورية جنوبية في مضيق سنغافورة
weam.co/601865
وكالات - الوئام

هاجم قراصنة مسلحون سفينة شحن كورية جنوبية، قرب مضيق سنغافورة، اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابات طفيفة وسرقة أموال.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية قوله إن سبعة قراصنة اعتدوا على بحارة السفينة (سي كي بلوبيل) المسجلة في كوريا الجنوبية، وذلك على بعد حوالي 160 كيلومترا من مدخل المضيق.
وأوضح أن القراصنة غادروا السفينة بعد نحو 30 دقيقة، حيث سرقوا 13 ألفا و300 دولار أمريكي، إضافة إلى متعلقات شخصية للبحارة بما في ذلك الهواتف المحمولة، مضيفا أن بعض البحارة أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة مواجهاتهم مع القراصنة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كبيرة.
وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن السفينة أكملت طريقها المعتاد بعد الهجوم، حيث كانت متوجهة إلى مدينة (انتشون) الكورية الجنوبية بعد مغادرتها البرازيل.

روابط ذات صلة

استمرار حالة التأهب القصوى في كوريا الجنوبية بسبب إعصار “داناس”

استمرار حالة التأهب القصوى في كوريا الجنوبية بسبب إعصار “داناس”

الهلال يعلن ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو

الهلال يعلن ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو

سمو ولي العهد يصل إلى جمهورية كوريا

سمو ولي العهد يصل إلى جمهورية كوريا

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>