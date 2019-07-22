مستشفى ظلم ينقذ شابًا تعرض لهجوم من كلب مفترس

الطائف - الوئام -عبدالله العازمي

تمكن فريق طبي بمستشفى ظلم العام من إنقاذ حياة شاب تعرض لهجوم من كلب مفترس، في إحدى القرى الواقعة شمال مركز ظلم.

وتعرض الشاب لجروح مختلفة في الصدر والذراعين والقدمين، بعد أن هاجمه الكلب المفترس.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى ظلم العام الشاب المصاب، وخضع للإسعافات الأولية على يد فريق طبي، وتم إعطاؤه التطعيمات اللازمة، ومن ثم أحيل إلى قسم الرعاية الطبية، قبل أن يغادر المستشفى بعد استقرار حالته.