مقاتلة من سلاح الجو الفنزويلي تعترض طائرة استطلاع أمريكية

وكالات - الوئام

اعترضت مقاتلة من طراز “سو-30” تابعة لسلاح الجو الفنزويلي طائرة استطلاع أمريكية من طراز “EP-3” لانتهاكها المجال الجوي للبلاد، وعدم الرد على الإشارات التحذيرية.

وقالت وزارة الدفاع الفنزويلية إن طائرة أمريكية انتهكت الأجواء الجوية للبلاد من جهة البحر الكاريبي في الشمال الغربي، فاعترضتها مقاتلة تابعة لسلاح الجو الفنزويلي من طراز “سو-30″، وأبعدتها خارج المجال الجوي للبلاد.

واتهمت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي المقاتلة الفنزويلية بالتصرفات العدوانية وتعريض طاقم الطائرة الأمريكية للخطر، فيما كانت الطائرة الأمريكية تقوم بمهمة استطلاعية خاصة في المجال الجوي الدولي.

وقال الأمريكيون إن تصرفات المقاتلة الفنزويلية إنما تدل على ما تقدمه روسيا من دعم لحكومة مادورو.