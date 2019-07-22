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وزير الخارجية يدلي ببيان بشأن إيران

رئيسة وزراء بريطانيا: على إيران الإفراج عن الناقلة البريطانية وطاقمها فورا

رئيسة وزراء بريطانيا: على إيران الإفراج عن الناقلة البريطانية وطاقمها فورا
weam.co/601904
لندن- الوئام:

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنه على إيران الإفراج عن الناقلة البريطانية وطاقمها فورا. وقال ان وزير الخارجية البريطاني سيدلي ببيان بشأن إيران اليوم.

قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن بريطانيا دعت إيران اليوم الاثنين إلى الإفراج فورا عن الناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا،وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

وترأس ماي اجتماعا للجنة الطوارئ في البلاد، ومن المتوقع أن يدلي وزير الخارجية جيريمي هنت ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم للرد على انتقادات بأنه كان يجب على بريطانيا مرافقة الناقلة.

وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين “تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فورا”.

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