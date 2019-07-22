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روسيا تنفي شن الغارة الدامية على سوق في معرة النعمان

روسيا تنفي شن الغارة الدامية على سوق في معرة النعمان
weam.co/601916
وكالات - الوئام

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، التقارير التي نسبت إليها شن غارة جوية على سوق في سوريا أسفرت عن مقتل ما يزيد على 20 شخصًا.
وقال بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالة “تاس” الحكومية للأنباء إن “التصريحات المنقولة عن ممثلين لم يكشف عن اسمهم من منظمة الخوذ البيضاء، التي تمولها بريطانيا والولايات المتحدة، بشأن ضربة مزعومة لطائرات روسية في سوق في معرة النعمان هي تصريحات كاذبة”.

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