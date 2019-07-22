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“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8907.46 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8907.46 نقطة
weam.co/601938
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 50.34 نقطة ليقفل عند مستوى 8907.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 95 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ام آي اس, اسمنت العربية, جازادكو, وقت اللياقة, وإكسترا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اتحاد اتصالات, اللجين, اكسا التعاونية, المصافي, وصافولا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.07% و 3.84%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, اتحاد الاتصالات، كيان السعودية, الإنماء, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, اتحاد اتصالات, الإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 65.25 نقطة ليقفل عند مستوى 3822.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 192 ألف سهم تقاسمتها 428 صفقة.

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