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مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي في الضالع

مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي في الضالع
weam.co/601956
واس- الوئام

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة حجر مديرية قعطبة بالمحافظة.

وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأضاف الموقع، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كثفت خلال الأيام الماضية، غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في مناطق متفرقة على امتداد خطوط المواجهات شمال وغرب محافظة الضالع، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

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