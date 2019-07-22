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لندن تعلن عن خطة لتشكيل قوة حماية بقيادة أوروبية في الخليج

لندن تعلن عن خطة لتشكيل قوة حماية بقيادة أوروبية في الخليج
weam.co/601957

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بما فيها تشكيل بعثة أوروبية مشتركة.

وقال هانت في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين: “علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مرور آمن للسفر عبر مضيق هرمز”.

وأكد أن بريطانيا ستسعى لتشكيل بعثة مشتركة بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأشار إلى أنه ليس بإمكان القوات البحرية الملكية البريطانية مرافقة كل سفينة في مضيق هرمز، مضيفا أن السلطات البريطانية ستطلب من كل السفن تحت العلم البريطاني إبلاغها بنيتها عبور مضيق هرمز.

وأكد أنه في استمرت إيران في تصرفاتها، سيكون عليها دفع ثمن ذلك، ألا وهو زيادة التواجد العسكري الغربي في المنطقة.

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