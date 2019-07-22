التعليم تتجه إلى تعيين معلمي تعليم الكبار ومحو الأمية عن طريق جدارة عاجل

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

تتجه وزارة التعليم لهذا العام ١٤٤٠/١٤٤١، إلى تعيين معلمي ومعلمات تعليم الكبار، ومحو الأمية (بنين وبنات) عن طريق جدارة.

وكشفت مصادر للوئام أن التعيين سيكون من قوائم الإنتظار في جدارة.

كما أفادت المصادر، بأن الإدارة العامة للتعليم المستمر في وزارة التعليم قد طلبت أعداد المعلمين في مدارس تعليم الكبار ومحو الأمية من جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات والرفع بها خلال يومين .