التعليقات: 0

و الوزارة تطلب الرفع بالأعداد

التعليم تتجه إلى تعيين معلمي تعليم الكبار ومحو الأمية عن طريق جدارة عاجل

التعليم تتجه إلى تعيين معلمي تعليم الكبار ومحو الأمية عن طريق جدارة عاجل
weam.co/601976
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

تتجه وزارة التعليم لهذا العام ١٤٤٠/١٤٤١، إلى تعيين معلمي ومعلمات تعليم الكبار، ومحو الأمية (بنين وبنات) عن طريق جدارة.
وكشفت مصادر للوئام أن التعيين سيكون من قوائم الإنتظار في جدارة.
كما أفادت المصادر، بأن الإدارة العامة للتعليم المستمر في وزارة التعليم قد طلبت أعداد المعلمين في مدارس تعليم الكبار ومحو الأمية من جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات والرفع بها خلال يومين .

روابط ذات صلة

“التعليم”: إعادة صرف مكافأة الـ50 ألف ريال للجامعيين القدامى

“التعليم”: إعادة صرف مكافأة الـ50 ألف ريال للجامعيين القدامى

وزير التعليم يوجه بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس

وزير التعليم يوجه بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس

التعليم: متابعة الحركة المرورية أمام المدارس من مهام المعلم المناوب ومنسق الأمن

التعليم: متابعة الحركة المرورية أمام المدارس من مهام المعلم المناوب ومنسق الأمن

“الوئام” تنشر أسماء المعلمين والمعلمات المحسنة مستوياتهم للخامس والسادس

“الوئام” تنشر أسماء المعلمين والمعلمات المحسنة مستوياتهم للخامس والسادس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>