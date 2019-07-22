“الصحفيين الإماراتية” توضح حقيقة “سفر وفدها إلى إسرائيل”

أبوظبي - الوئام

نفى مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن زيارة وفد من الصحفيين الإماراتيين الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المجلس، في بيان ردا على بيان الاتحاد العام للصحفيين العرب: إن جمعية الصحفيين الإماراتية تؤكد عدم زيارة أي من الصحفيين الإماراتيين المنتمين للجمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الكيان الإسرائيلي”.

وطالبت الجمعية اتحاد الصحفيين العرب بتوخى الحذر والتأكد من المصادر الرسمية والموثوق منها للبيانات قبل إصدار مثل هذه البيانات، والنشرات الصحفية التي تحتوي على معلومات زائفة وغير حقيقية وغير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.

وأكدت أن الصحفيين الإماراتيين يعملون مع أشقائهم من الصحفيين العرب والفلسطينيين لنصرة القضية الفلسطينية في كافة وسائل الإعلام الإماراتية”.

وحثت جمعية الصحفيين الإماراتية، الأطراف بعدم الزج باسم الصحفيين الإماراتيين في زيارات وهمية وشائعات، مؤكدة أن”الصحفيين الإماراتيين متمسكون بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى إقرار الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية”.