“الصحفيين العرب”: لا صحة لزيارة صحفيين سعوديين وبحرينيين وإماراتيين إلى إسرائيل

الوئام - متابعات

نفى اتحاد الصحفيين العرب، اليوم الإثنين، صحة الأنباء عن قيام صحفيين عرب من السعودية والإمارات والبحرين والعراق بزيارة إسرائيل.

وذكر الاتحاد، في بيان: ”قام الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم 22 يوليو بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليًا“.

وأوضح أنه ”تم التأكد بصورة قاطعة بعدم قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل؛ خصوصًا الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين“.

وتابع: ”وقد يكون وفد الصحفيين الذين يزورون إسرائيل حاليًا يعيشون في دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها“.

واختتم البيان بالقول:“ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب من جديد مدى تمسك والتزام كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي للاتحاد ؛ وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية“.