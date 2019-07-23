التعليقات: 0

توجيه ٤ فرق إسعافية

اصابة 13 عاملاً في حادث انقلاب مركبة بجازان

اصابة 13 عاملاً في حادث انقلاب مركبة بجازان
weam.co/602030
جازان- الوئام - عبد الله العازمي:

وقع مساء أمس الإثنين حادث انقلاب لسيارة تقل عددا من العمال في مدخل محليه الأمر الذي أدى لإصابة 13 منهم. وفي التفاصيل فقد أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان الاستاذ بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة ٣:٥٢ بلاغا عن انقلاب سيارة تقل عمالا على مدخل محليه وتضح وجود مصابين في الموقع.

وأضاف : على الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية بقيادة مدير الشؤون الإسعافية محمد بن علي دغاس ومساعده، محمد النجار ومدير غرفة العمليات رايد الدعجاني .

وبيَّن البيشي أنه عند وصول الفرق إلى موقع الحادث ، تبين وحود (١٣) حالة منها (٥) حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم في الموقع ونقلت الفرق (٨)حالات اصاباتهم مابين متوسطة إلى بسيطة إلى مستشفى الحياة الوطني لاستكمال الفحوصات الطبية.

واضاف البيشي نأمل من سائقي السيارات توخي الحذر والتقيد بالسرعة المحددة ، و بأنظمة المرور وارشاداته تفاديا لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق .

روابط ذات صلة

إصابة «11» شخصًا في حادث تصادم في عسير

إصابة «11» شخصًا في حادث تصادم في عسير

وفاة أًب وأم وطفلتهم في حادث تصادم مرّوع بالطائف

وفاة أًب وأم وطفلتهم في حادث تصادم مرّوع بالطائف

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

متضررو انقطاعات الكهرباء بالجنوبية: تعويض الشركة لا يوازي الأضرار وسنرفع قضايا عليها

متضررو انقطاعات الكهرباء بالجنوبية: تعويض الشركة لا يوازي الأضرار وسنرفع قضايا عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>