«الفيفا» يعاقب البوتسواني غوتليلي بالإيقاف مدى الحياة

الرياض- الوئام:

طبق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني، موكيتسي غوتليلي، عقوبة الإيقاف مدى الحياة بسبب قبوله رشى، فيما له صلة بالتلاعب في نتائج مباريات دولية.

وقال “فيفا” في بيان امس الإثنين: “الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة غرمت المسؤول السابق مبلغ 50 ألف فرنك سويسري (50953 دولار).

وأضاف البيان أن الإجراءات الرسمية، التي اتبعتها لجنة القيم ضد غوتليلي، أثبتت تورطه في عدة محاولات للتلاعب في نتائج مباريات دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص ويلسون راج بيرومال المعروف بتلاعبه بالمباريات.

وسيمتد الإيقاف على كغوتليلي ليشمل كافة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم، سواء إدارية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى على المستويين الوطني والدولي، وسيسري بدءاً من اليوم الإثنين.