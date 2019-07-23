بالسلاح الثقيل.. الحوثي يصفي «المتمردين» عليه في البيضاء

صنعاء -الوئام:

قالت مصادر میدانیة إن ميلیشیا الحوثي قامت بتصفیة عدد كبیر من عناصرھا الذین حاولوا التمرد على قیادة الجماعة في منطقة الملاجم في محافظة البیضاء بالسلاح الثقیل.

وذكرت المصادر أن الميلیشیا قامت بقصف موقع تابع لها یتمركز فیه مجندین من أبناء مدیریة الملاجم في محافظة البیضاء بسلاح ناري عیار 23، وسقط المجنّدون بین قتیل وجریح بحسب موقع المشهد اليمني.

ویأتي ذلك، بالتزامن مع حملة من أعمال السحل والتنكیل تقوم بھا الميلیشیا بحق مشائخ وأفراد قبلیین كانوا یعملون في صفوفها في محافظة عمران، وحاولوا التمرد فوجدوا من العنف والإجرام مالم تفعله المنظمات الإرھابیة الأخرى.