التعليقات: 0

أمريكا تسجل 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة وخبراء الصحة متفائلون

أمريكا تسجل 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة وخبراء الصحة متفائلون
weam.co/602057
وكالات - الوئام

كشف مسؤولون اتحاديون أمريكيون في مجال الصحة عن أن الولايات المتحدة سجلت 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات هذا العام إلى 1148، في أسوأ تفش للمرض في البلاد منذ ربع قرن.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الزيادة في عدد حالات الإصابة بواقع 2.2 في المئة بين 11 و18 يوليو (تموز) شملت حالات جديدة في ولايتي أوهايو وألاسكا، ليصل العدد
الإجمالي للولايات التي شهدت تفشي المرض إلى 30.
ويمثل التقرير الأحدث المرة الأولى منذ 10 يونيو (حزيران) التي ينتشر فيها المرض شديد العدوى، والذي قد يفضي إلى الوفاة في بعض الأحيان، في ولايات أخرى.
ولا يزال خبراء الصحة متفائلين بحقيقة أن أعداد الحالات الجديدة الأسبوعية انخفضت بعد أن كانت قد وصلت إلى أكثر من مئة في الأسبوع الواحد هذا العام.
ورغم أن 25 حالة هي زيادة مقارنة مع 14 حالة خلال الأسبوعين الأخيرين؛ إلا أن عدد الحالات في الأسبوع لم يتجاوز 30 منذ 24 يونيو (حزيران).

روابط ذات صلة

حماس: سنقف في خط الدفاع الأول عن إيران

حماس: سنقف في خط الدفاع الأول عن إيران

واشنطن: سنواصل الجهود للتصدي لخطر  إيران في المنطقة

واشنطن: سنواصل الجهود للتصدي لخطر  إيران في المنطقة

سجن قطب تجارة مخدرات مكسيكي مدى الحياة في أمريكا

سجن قطب تجارة مخدرات مكسيكي مدى الحياة في أمريكا

القبض على رئيس دولة في الولايات المتحدة

القبض على رئيس دولة في الولايات المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>