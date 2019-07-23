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نقطة بنقطة من مصدرها

البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية في الخليج

البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية في الخليج
weam.co/602061
طهران - الوئام:

قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.
وأضاف خانزادي، نقلاً عن وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء: “”نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة”، مشيرا إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة.
وتابع: “لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوما بيوم ولحظة بلحظة”.

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