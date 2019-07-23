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الأمر مختلف بالنسبة إلى الاستخدامات

باحثون: الأسبرين لا يمنع الإصابة بالنوبات القلبية.. فأوقفوه فورًا

باحثون: الأسبرين لا يمنع الإصابة بالنوبات القلبية.. فأوقفوه فورًا
weam.co/602079
متابعات- الوئام:

أوصى باحثون في جامعة هارفارد باستخدام جرعة من الأسبرين يوميا فقط، للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة أو جلطة قلبية، أو جرى تشخصيهم بمرض القلب، على ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”، الثلاثاء.

وأصدر الباحثون دراسة دعوا فيها الملايين إلى التوقف عن استخدام حبوب الأسبرين، خاصة إذا كانوا يستخدمونها لتفادي الإصابة بالنوبات القلبية، لكنهم أكدوا أن الأمر مختلف بالنسبة إلى الاستخدامات الأخرى لهذا العقار.

وأظهرت الإرشادات الصحية الذي أصدرت هذا العام في الولايات المتحدة استبعاد استخدام الأسبرين الروتيني للعديد من كبار السن الذين لا يعانون من أمراض القلب.

وقالت إن الأمر مخصص للأشخاص الأصغر سنا، وفقط بأمر من الأطباء.
ويتناول 29 مليون شخص تحت سن الأربعين الأسبرين يوميا رغم عدم وجود أمراض قلب معروفة لديهم، في محاولة لتفادي هذا المرض القاتل، وفق بيانات جامعة هارفارد عام 2017.

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