أطباء سعوديون يؤلفون مرجعًا مهمًا يخدم جراحة العيون في العالم

الرياض- الوئام:

تمكنت مجموعة من المختصين السعوديين والعرب من تأليف واحد من المراجع المهمة في طب العيون بعنوان: التحضيرات الدوائية العينية Extemporaneous ophthalmic preparations، من دار النشر العالمية سبرنقر.

شارك في تأليف المرجع استشاري طب وجراحة العيون بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الدكتور عبد الملك القحطاني، واستشاري طب وجراحة العيون بمستشفى ميدكير، دبي، الإمارات العربية المتحدة الدكتور مازن سنجاب، والأخصائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء قسم السلامة الدوائية إيمان علي الغامدي، واستشاري أكلينيكي، رئيس مركز معلومات الأدوية والسموم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الدكتور خالد بن محمد اليحيى.

يتناول الكتاب 48 مستحضراً دوائياً بأشكالها المختلفة من قطرات وحقن تحت الملتحمة، وحقن في البيت الأمامي، وحقن ضمن السائل الزجاجي للعين.

كما يغطي الكتاب كافة المواضيع من أخماج جرثومية وفطرية وفيروسية، والمستحضرات المهمة في جفاف العين واعتلال سطح العين، وأمراض القرنية، ومضادات الالتهاب، وحالات التهابات الملتحمة والقرنية التحسسية، بالإضافة للأدوية المستخدمة لعلاج اعتلال الشبكية السكري، والأدوية المستخدمة في أورام العين.

وأوضح الدكتور عبد الملك القحطاني أن أهمية هذا الكتاب تكمن في كونه أول مرجع موحد وموثق يشرح طريقة تحضير واستطبابات الأدوية العينية غير المصنعة، وغير المتوفرة لدى الصيدليات، التي كثيرا ما يحتاجها أطباء العيون والصيادلة في الممارسة السريرية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا الكتاب مرجعاً مهماً في هذا المجال للكثير من أقسام العيون والصيدليات في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى العالم، وسيكون ركيزة للكثير من الأبحاث والدراسات، مبيناً أن هذا الكتاب جاء بعد جهد دام سنة ونصف، وقدّمه فريق متكامل من مختصين في مجالي العيون والصيدلة.

وقدمت “الجمعية السعودية لطب العيون” تهنئتها لعضو الجمعية الدكتور عبد الملك القحطاني، ولزملائه الذين شاركوه في إنجاز طبي وعلمي جديد لخدمة طب وجراحة العيون، سواء بالمملكة أو بالعالم.