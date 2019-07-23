بالصور: ضبط 39 مخالفاً ومصادرة أكثر من 13 طناً من المواد الغذائية بمكة

مكة المكرمة- الوئام- محمد السويهري:

واصلت أمانة العاصمة المقدسة حملتها التصحيحية المُكثّفة على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة، والتي تمتد لمدة شهر كامل.

وذلك ضمن إطار خططها الهادفة لتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، استعداداً لموسم حج هذا العام 1440هـ للتأكد من تنفيذ جميع الإشتراطات الصحية المطلوبة وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتحسين أوضاعها.

وشملت الحملة التصحيحة خلال (اسبوعها الرابع) زيارة (23) منشأة غذائية بمكة المكرمة وأسفرت الحملة التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ عن ضبط (39) عامل مخالف للإشتراطات الصحية وذلك بعدم تقيدهم بإستخدام الزي الرسمي المخصص للمنشآت الغذائية، وجرى مصادرة واتلاف (13.673) كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى ضبط (79) من المعلّبات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

تأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من رؤساء البلديات الفرعية بمكة ومشاركة جميع المختصين بأعمال الرقابة الصحية بالأمانة وفق جدول زمني محدد وعلى مدار الفترتين الصباحية والمسائية.

مع التأكيد على أن إغلاق أي منشأة غذائية بالحملة التصحيحية بسبب طلب (إعادة تأهيل المنشأة) يستلزم عدم السماح لها مجدداً بالعودة لمزاولة النشاط إلا بعد الوقوف المشترك من قِبل المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية على الموقع والتأكد من استيفاء جميع الإشتراطات الصحية المطلوبة.