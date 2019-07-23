التعليقات: 0

يسعى لتهدئة الاحتجاجات

الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام 5 قادة عسكريين كبار

الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام 5 قادة عسكريين كبار
weam.co/602093
الجزائر - وكالات - الوئام

قالت الجريدة الرسمية بالجزائر إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام قادة عسكريين في أربع نواحي عسكرية.
ووفقا للمراسيم الرئاسية الجزائرية التي نقلتها صحيفة الخبر فقد جاءت التغييرات على النحو التالي:
ـ إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية اللواء السعيد بوسنة، وتعيين العقيد نصير بوحمة خلفا له.
ـ إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة اللواء عمر بوعافية، وتعيين اللواء فضيل ناصر الدين خلفا له.
ـ إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الوهاب شرايرية، وتعيين اللواء محمد الطيب براكني خلفا له.
ـ إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة العميد طاهر فرحاتي، وتعيين العميد عمار زعيمي خلفا له.
ـ إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة العقيد شعيب سماحي، وتعيين العقيد موسى سعادو خلفا له.
يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ شهور حراكا شعبيا للمطالبة بتغيير رموز النظام القديم، وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى تقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته، ليخلفه بشكل مؤقت عبد القادر بن صالح، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة لم يتحدد موعدها حتى الآن.

روابط ذات صلة

الجزائر بطلا لأفريقيا بهدف مباغت في مرمى السنغال

الجزائر بطلا لأفريقيا بهدف مباغت في مرمى السنغال

محاربو الصحراء يصطدمون بأسود التيرانجا في نهائي “الحلم” الأفريقي

محاربو الصحراء يصطدمون بأسود التيرانجا في نهائي “الحلم” الأفريقي

القبض على خمسة عناصر خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في الجزائر

القبض على خمسة عناصر خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في الجزائر

الجزائر تتأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا بعد مباراة مثيرة أمام “الأفيال”

الجزائر تتأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا بعد مباراة مثيرة أمام “الأفيال”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>