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لاعب منتخب بيرو

الهلال السعودي يتعاقد مع كاريلو لمدة أربع سنوات

الهلال السعودي يتعاقد مع كاريلو لمدة أربع سنوات
weam.co/602105
الرياض- الوئام:

أعلن الهلال وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الليلة الماضية التعاقد مع أندريه كاريلو لاعب منتخب بيرو لمدة أربع سنوات.

وخاض كاريلو الموسم الماضي في الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي لكن الفريق السعودي أعلن إنهاء الصفقة والتعاقد معه بشكل نهائي.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر “وقع رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل عقدا مع أندريه كاريلو لمدة أربع سنوات.

“جرت مراسم توقيع العقد في مقر إقامة الفريق في مدينة لينز النمساوية. ويستعد كاريو للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم
الثلاثاء”.

ولعب كاريلو (28 عاما) في سبورتنج لشبونة في الفترة بين 2011 و2015 ثم انتقل إلى منافسه المحلي بنفيكا وقضى الموسم قبل الماضي معارا إلى واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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