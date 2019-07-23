الحرب السورية تكشف “مشكلة” خطيرة في (إف-22) الأمريكية

وكالات - الوئام

كشفت الحرب الدائرة في سورية منذ سنوات، والتي تشارك فيها مقاتلات من سلاح الجو الأمريكي، عن مشكلة خطيرة في طائرة “إف-22” التي يقول الأمريكيون إنها أفضل مقاتلة في العالم.

وأوضح خبراء عسكريون أن الطائرة تفقد بسهولة الطلاء أو الكساء الممتص لإشارات الرادار الكاشفة، وذلك عند ملامسة الوقود وزيت التشحيم، ومن ثم تظهر على شاشة الرادار، مضيفين أن طلاء الطائرة بدأ ينسلخ ويتشوه بسبب الحرارة الشديدة.

وأكد جون كوتيم، مدير مشروع طائرة “إف-22” في شركة “لوكهيد مارتين”، وجود المشكلة، مشيرا إلى أن الغبار الرملي والمطر لا يساعدان على انسلاخ الطلاء فحسب، بل يعيدانه إلى حالته الابتدائية السائلة.

ووفق “لوكهيد مارتين” فإنه تم إيجاد طلاء جديد لا يتعرض للتهدم. وسيتم تكسية الطائرات به عندما تعود للصيانة.

وترى مجلة “ذي افيايشن جيك كلاب” أن هذه المشكلة ستتطلب تمويلا إضافيا لدعم المشروع الباهظ التكاليف أصلا.

ويقول الطيارون إن بإمكان طائرتين من طراز “إف-22” التغلب بسهولة على 10 طائرات تنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات. وتقرر، مع ذلك، التوقف عن تصنيع المزيد من مقاتلات “إف-22”.