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السجن لأب في ألمانيا بتهمة الشروع في قتل ابنته المريضة

السجن لأب في ألمانيا بتهمة الشروع في قتل ابنته المريضة
weam.co/602117
ألمانيا - وكالات - الوئام

عاقبت محكمة ألمانية رجلاً بالسجن لمدة سبعة أعوام وستة أشهر، بسبب شروعه في قتل ابنته المصابة بمرض عضال.
ورأت محكمة مدينة ترير، اليوم الثلاثاء، أن المتهم (63 عاما) مذنب بتهمة الشروع في القتل، والتسبب في إصابات جسدية خطيرة.
وسدد الرجل عدة طعنات لابنته بسكين فأصابها بجروح خطيرة، ثم حاول بعد ذلك قتل نفسه.
وتعاني الابنة (36 عاما) من مرض في العين غير قابل للشفاء يتسبب في إصابتها بالعمى، في مراحل متقدمة، كما تعاني من نوبات خوف وفزع.
واعترف المتهم في بداية المحاكمة بمحاولته قتل ابنته للقضاء على
معاناتها.
وكان الرجل يعتني بابنته المريضة على نحو مكثف منذ سنوات.
وزحفت الابنة إلى خارج منزلها في مدينة ترير عقب وقوع الجريمة في أكتوبر (تشرين أول) الماضي.
وطالب الادعاء العام بسجن المتهم لمدة ثمانية أعوام.

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