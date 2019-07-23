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جوارديولا يراه موهبة صاعدة

مانشستر سيتي يجري مفاوضات لضم “ميسي الجديد

مانشستر سيتي يجري مفاوضات لضم “ميسي الجديد
weam.co/602123
وكالات - الوئام

قال تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بدأ مفاوضات للتعاقد مع لاعب خط الوسط تياجو ألمادا، الملقب باسم “ميسي الجديد”، من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.
وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يرى في اللاعب الأرجنتيني البالغ من 18 عاما موهبة بارزة صاعدة.
وشارك ألمادا في سبع مباريات مع المنتخب الأرجنتيني للشباب (تحت 20 عاما).
ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي للاعب مع فيليز سارسفيلد لمدة عامين، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل دفع 16 مليون جنيه إسترليني.

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