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تخشى خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي

وزيرة التعليم البريطانية تستقيل خوفًا من “بريكست” بدون اتفاق

وزيرة التعليم البريطانية تستقيل خوفًا من “بريكست” بدون اتفاق
weam.co/602126
لندن - وكالات - الوئام

قدمت وزيرة التعليم البريطانية آني ميلتون استقالتها من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، وقبيل اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم ورئيس جديد للوزراء.
وقالت ميلتون في خطاب استقالتها إن لديها “مخاوف كبيرة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق”.
وأضافت قبل يوم واحد من تسليم ماي السلطة لزعيم حزب المحافظين الجديد “من المهم بالنسبة لي أن أكون حرة في القيام بما أشعر أنه صحيح لبلادي وللناخبين”.

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