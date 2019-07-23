أدمغة الخراف تستهوي مشارط أكثر من 500 موهوب وموهوبة بالرياض

الرياض- الوئام

يقوم الطلاب والطالبات الموهوبون في وحدة (كن عالمًا بالأحياء والعلوم الطبية) ببرنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع ويتم إقامته بمدارس منارات الرياض، لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 520 موهوبًا وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض حتى يوم الخميس 29/11/1440هـ بتشريح أدمغة للكثير من الخرفان لدراسة تفاصيل المخ، واستخراج DNA من الفم.

وأوضح رئيس البرنامج طارق الزامل، أنه يتم تدريب الطلاب على دراسة تاريخ المخلوقات وآلية تكون الأحافير ونظريات الانقراض، وتصميم سلاسل وشبكات غذائية، وتصميم تجربة توضح آلية تبادل الغازات في النبات، واستخراج الـ DNA من خلايا باطن الفم، وتصميم نموذج لـ DNA، والطب الشرعي بصمة اليد والقدم والبصمة الوراثية، وتحليل الأطعمة السريعة والتوصل إلى آثارها السلبية، وتحديد فصائل الدم في المختبر عمل تجربة تصف تأثير الصودا والمشروبات الغازية على العظام، وقد تم تدريب الموهوبين والموهوبات على تشريح أدمغة عشرات الخراف، وتم التعرف على مما يتكون الدماغ وإقسامه ودور كل فص من الدماغ ودور الشرايين والأعصاب التي في الدماغ.

وأكد أن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات سوية.