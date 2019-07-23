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تستقبلهم فيينا يوم 28 يوليو

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين تجتمع مع إيران

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين تجتمع مع إيران
weam.co/602137
وكالات - الوئام

أصدرت خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي بيانا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ستجتمع مع إيران في فيينا يوم 28 يوليو (تموز) لمناقشة كيفية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وجاء في البيان أن “الاجتماع سينعقد بناء على طلب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران، وسيبحث قضايا تتعلق بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بكافة جوانبها”.
وتترأس الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، هيلجا شميد، اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

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