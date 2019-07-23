“الهلال الأحمر بجدة” تُكثّف استعداداتها خلال موسم حج 1440

جدة- الوئام- هاني الثبيتي

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لعام 1440هـ، من خلال خطة شاملة تضمنت تقديم الخدمات الطبية لجميع حجاج بيت الله الحرام.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بجدة عبد الله بن أحمد أبوزيد، أن إدارته أنهت استعداداتها لاستقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبحرية للمحافظة.

وبيّن “أبوزيد”، أن الاستعدادات حول تكثيف الفرق الإسعافية والطبية وتوزيعها لتغطية جميع الطرق السريعة بالمحافظة، ورفع جاهزية الخدمات المساندة من تموين طبي ودعم لوجستي، لما سينتج عن ذلك من زيادة متوقعة في أعداد الحجاج لمحافظة جدة بوابة الحرمين الشريفين من داخل وخارج المملكة.

وأوضح أنه حال حدوث أي طارئ إسعافي، الاتصال على رقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي (997)، متمنيًا السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام.