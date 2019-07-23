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“العدل” تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري

“العدل” تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري
weam.co/602163
واس- الوئام

كشفت وزارة العدل، عن إتاحة أكثر من 10 آلاف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية.

ويمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم اختيار أيقونة (عن الوزارة) ثم (مركز البحوث)، ثم (نشر الأحكام)، حيث تتوفر الأحكام في ملفات pdf، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

ويمنح نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة وزارة العدل المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

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