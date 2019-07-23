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عند 8796.06 نقطة

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
weam.co/602167
واس - الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 111.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8796.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دور, تكافل الراجحي, الوطنية للتعليم, مهارة, وبوان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السريع, الأسماك, أسيج, البحري, ومعادن فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، اتحاد اتصالات, الراجحي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, اتحاد اتصالات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 4.70 نقطة ليقفل عند مستوى 3818.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 99 ألف سهم تقاسمتها 166 صفقة.

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