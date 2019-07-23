عمره 25 عامًا.. طائر ببغاء يبهر زوار مهرجان الورد بتبوك

تبوك - الوئام

حمل مهرجان الورد والفاكهة 1440 في نسخته السابعة العديد من الفعاليات الجديدة التي أبهرت الجمهور وحازت على تفاعل وإقبال كبير، و تأتي فعالية “حديقة الطيور” في مقدمة تلك الفعاليات، التي جمعت بين المتعة و المعرفة حيث يتم التعريف بأنواعها وخصائصها واستعراض ريشها ورقصاتها، وضمت الحديقة أكثر من 30 طائرًا نادر وأليف من بينها أربعة أنواع مهددة بالانقراض ما بين متكلم وراقص كما يستطيع الصغير والكبير حملها والتكيف معها.

وأوضح المدرب إبراهيم العربي، أن هذه الطيور تعتبر من النوادر التي تتواجد في العالم وتم وضعها على مجاثمها من غير أقفاص ليستمتع الزائر بجمالها ونقلها على يده وتصويرها وكأنها تعيش في طبيعتها من غير أسر، كما لفت إلى أن فريق من هواة الطيور السعوديين المتواجدين في الحديقة تفاعلوا مع أسئلة الزوار والتي تضمنت أسئلة متنوعة عن طبيعتها وطريقة تغذيتها وكيفية تربيتها والعناية بها.

وكشف “العربي” عن أن أعمار الببغاوات تتراوح ما بين 60 إلى 90 عامًا وأكبر أعمار الببغاوات المتواجدة بالحديقة يبلغ 25 عامًا وهو كوكاتو النخيل الذي يعد من الطيور النادرة جدًا والمهددة بالانقراض كما أن أعداده حول العالم قليلة جدًا و في المملكة العربية السعودية يتوفر منها حوالي 5 طيور فقط، مضيفًا أن موطنه الأساسي أستراليا.

وأشار المدرب إلى أن أكثر الطيور جمالًا هو طائر سكارليت مكاو سايتس وهو أيضًا مهدد بالانقراض وموطنه الأساسي أمريكا، كما يتواجد بالحديقة أنواع أخرى كثيرة مثل المولوكان والامبريلا والميجر ميتشل والمليتري والشاترنج والاكلكتوس والقرين وينق والهارليكوين والكتلينا والبلو اند قولد والقالا والسلفر كرستد والترايتن والكنيورات والامزونيات والكاسكو الافريقي والنعامة والطاووس.

وشرح المدرب أن الذاكرة الصوتية لأدمغة الببغاوات تتفاوت حيث ذكر أنه يصل ذكاء الببغاء الى ذكاء طفل بعمر خمس سنوات كما أن الفترة الزمنية لحفظه الكلمات تختلف بحسب درجة ذكاء الببغاء فهناك ببغاوات تحفظ الكلمة خلال يومين وأخرى تحتاج لأشهر، كما أن هناك طيور تقلد الصوت وليس الكلمات فقط وقد يصل ذكائها إلى أنها تعرف إجابات بعض الأسئلة، مبينًا أن الكاسكو أذكى ببغاء في العالم بحفظ الكلام إذ يصل إلى 800 كلمة.

يذكر أن هناك إقبالًا كبيرًا على الطائر المتكلم وهو كوكاتو أمبريلا لجرئته ورده على الزوار والتفاعل معهم بشكل كبير.