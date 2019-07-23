الجيش الأميركي: قد نكون أسقطنا أكثر من طائرة إيرانية مسيرة

الوئام-متابعات

قال مسؤول أمريكي اليوم،الثلاثاء، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ربما أسقطت طائرة إيرانية مسيرة ثانية الأسبوع الماضي في مضيق هرمز، مضيفا أن الجيش ليس لديه تأكيد قاطع.

وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن اسمه “أسقطنا واحدة بالتأكيد… ربما تم إسقاط ثانية”.

وأبلغ الجنرال كينيث مكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية محطة (سي.بي.سي نيوز) التلفزيونية أيضا أن الولايات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسيرة ثانية.