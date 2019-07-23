التعليقات: 0

بلــغت نسبته (0.2%)

الإحصاء: الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك يسجل ارتفاعًا خــــــلال شهــــر يونيو 2019م

الإحصاء: الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك يسجل ارتفاعًا خــــــلال شهــــر يونيو 2019م
weam.co/602211
الوئام-واس

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم, تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa , وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خــــــلال شهــــر يونيو 2019م، بلــغت نسبته (0.2%) مقارنـــةً بالشهــــــر السابـــق (مايو 2019م).
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (105.9) في شهر يونيو 2019م ارتفاعًا من (105.7) في شهر مايو 2019م، وذلك بنسبة بلغت (0.2%).
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (1.8%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (1.5%)، وقسم النقل بنسبة (0.6%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.6%)، وأخيرًا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2%).
على الجانب الآخر سجَّل ثلاثةٌ من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.2%)، وأخيرًا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.1%).
فيما ظلــت أقســـام الصحة والاتصالات والتعليم و التبغ عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

روابط ذات صلة

في 4 قطاعات فقط .. 10238ريالًا متوسط الأجر الشهري للسعوديين

في 4 قطاعات فقط .. 10238ريالًا متوسط الأجر الشهري للسعوديين

الهيئة العامة للإحصاء: العدد الإجمالي للحجاج 2.371.675 حاجا

الهيئة العامة للإحصاء: العدد الإجمالي للحجاج 2.371.675 حاجا

هيئة الإحصاء : عدد الحجاج يشرف على مليوني حاج

هيئة الإحصاء : عدد الحجاج يشرف على مليوني حاج

الإحصاء تعلن أعداد الحجاج القادمين إلى مكة حتى الساعة الخامسة و النصف من مساء اليوم

الإحصاء تعلن أعداد الحجاج القادمين إلى مكة حتى الساعة الخامسة و النصف من مساء اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>