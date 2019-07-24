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بعد الإقبال الشديد

تركي آل الشيخ: تمديد التسجيل في مسابقات القرآن والأذان العالمية إلى 18 أغسطس

تركي آل الشيخ: تمديد التسجيل في مسابقات القرآن والأذان العالمية إلى 18 أغسطس
تركي آل الشيخ
weam.co/602226
الرياض - الوئام

أعلن تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، تمديد فترة التسجيل في مسابقات القرآن والأذان العالمية إلى 18 أغسطس المقبل.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “بعد التفاعل والإقبال الشديد على مسابقات القرآن والأذان العالمية بأكثر من ٣١ ألف مشاركة من ١٦٢ دولة قررنا اليوم مع اللجنة تمديد فترة التسجيل إلى ١٨ أغسطس لنتيح الفرصة لكل صاحب صوت جميل في تلاوة القرآن ورفع الأذان أن يشارك”.

ونشر رابط التسجيل في المسابقات، ودعا إلى التسجيل من خلال الرابط: https://quranathanawards.com

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