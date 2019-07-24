ريال مدريد يفوز على أرسنال في كأس الأبطال الدولية

واشنطن - وكالات - الوئام

فاز ريال مدريد على أرسنال بركلات الترجيح، إذ هز جاريث بيل الشباك في عودته للفريق الإسباني بعد انتهاء المباراة المثيرة بتعادل 2-2 في بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم الليلة الماضية.

وأشرك أرسنال تشكيلة قوية بقيادة مسعود أوزيل، فيما جلس بيل على مقاعد البدلاء وشارك إيدن هازارد، الذي ارتدى القميص رقم 50، في هجوم ريال مدريد مع الوافد الجديد لوكا يوفيتش.

وبدا أن المباراة انتهت مبكرا بعد طرد ناتشو مدافع ريال مدريد لحصوله على إنذارين في بداية جنونية في العاصمة الأمريكية.

وحصل اللاعب الإسباني الدولي على إنذار بعد تدخل ضد سياد كولاشيناتس ثم إنذار آخر لإبعاد تسديدة ألكسندر لاكازيت بيده قبل عبور خط المرمى.

وهز لاكازيت الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة قبل أن يصنع المهاجم الفرنسي الهدف الثاني لزميله بيير-إيمريك أوباميانج في الدقيقة 24.

لكن الحكم أعاد الأمور إلى نصابها سريعا بعد طرد سقراطيس باباستاثوبولوس، مدافع أرسنال، قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول لحصوله على إنذارين.

وأحرز الويلزي بيل وماركو أسينسيو هدفين في غضون ثلاث دقائق في الشوط الثاني ليدرك ريال مدريد التعادل ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وتقدم أرسنال عندما نفذ ريس نلسون ركلة ترجيح بنجاح، وأهدر بيل ركلته.

لكن جرانيت تشاكا وناتشو مونريال وروبي بيرتون أهدروا ثلاث ركلات ترجيح لأرسنال ليفوز ريال مدريد 3-2.

وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إنه قرر إشراك بيل لأول مرة في الاستعداد للموسم الجديد رغم إعلانه هذا الأسبوع أن النادي يخطط لبيع المهاجم الويلزي.

وأضاف “شارك لأنه أراد أن يكون معنا ويلعب، بينما لم يرد اللعب (ضد بايرن ميونيخ). قدم أداء جيدا. (بيل) لعب لأنه قراري وشارك في جزء وسنرى ماذا سيحدث. لم يتغير الوضع. تعلمون الوضع بالفعل”.

وسيعود أرسنال إلى إنجلترا بعدما أهدر فرصة إكمال جولته الأمريكية بسجل مثالي لكنه سيستمتع بالعديد من الإيجابيات في أربع مباريات.

وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال “أنهينا المباراة الأخيرة بالروح ذاتها التي لعبنا بها من قبل. أشركنا مجموعة مختلفة من اللاعبين وحصلوا على دقائق للعب واكتسبوا الثقة”.

وأضاف “النتيجة ليست مهمة لكننا قدمنا أداء جيدا وعندما لجأنا للاعبين الشبان قدموا أداء مثاليا”.